Буффон вышел на четвёртое место в мире по числу матчей за сборную

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон принял участие в матче квалификации ЧМ-2018 против Македонии.

Эта встреча стала для 39-летнего стража ворот 172-й в составе "Скуадры Адзурры". Итальянец вышел на четвёртое место в мире по количеству игр за национальную команду, сравнявшись по этому показателю с Мохамедом Аль-Деайя из Саудовской Аравии.

Впереди Буффона остаются египтяне Ахмед Хассан (184) и Хоссам Хассан (178), а также мексиканец Клаудио Суарес (177).

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