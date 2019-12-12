Буффон вышел на второе место по числу сухих матчей в Лиге Чемпионов

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провёл 51-й сухой матч в Лиге Чемпионов.

Накануне 41-летний итальянец отстоял на ноль в гостевой игре с "Байером", которая завершилась победой "старой синьоры" со счётом 2:0.

Буффон вышел на второе место по числу матчей в ЛЧ без пропущенных голов, опередив легендарного голландца Эдвина ван дер Сара, у которого 50 таких поединков.

А рекордсменом самого престижного еврокубкового турнира остаётся испанец Икер Касильяс (57).

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