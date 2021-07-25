Буффон высказался о давлении, которое оказывается на Доннарумму

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Буффон высказался о давлении, которое оказывается на ДоннаруммуФото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о трансфере вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ, а также о давлении, которое оказывается на молодого футболиста.

"Я в Париже провел отличный сезон. Но была ошибка в Лиге чемпионов. Она дорого обошлась, но и мы проиграли не 0:1, а 1:3. У всех был плохой вечер.

Правда заключается в том, что лучшим ничего не прощают. Люди лишь ждут твоего провала. Это ждет и Доннарумму, но он должен сохранять спокойствие, он сильный.

Для него в ПСЖ все сложится хорошо, даже отлично. Во время Евро мы переписывались, обсуждали клуб и другие вопросы", – сказал Буффон в интервью La Gazzetta dello Sport.

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