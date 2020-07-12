Буффон высказался о матче "Ювентуса" с "Аталантой"

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Буффон высказался о матче "Ювентуса" с "Аталантой"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался о матче 32-го тура Серии А против "Аталанты" (2:2).

"Очко на вес золота. Вперед, "Ювентус", - написал Буффон.

В составе "старой синьоры" дважды с пенальти отличился Криштиану Роналду. В составе гостей голы забивали Дуван Сапата и Роман Малиновский.

"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, опережая "Лацио" на 8 очков. "Аталанта" идет на третьем месте.

А еще: Сарри подвел итоги ничейного матча "Ювентуса" с "Аталантой"| http://soccernews.ru
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