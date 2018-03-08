Буффон высказался о своем будущем

Теги джанлуиджи буффонювентус

Буффон высказался о своем будущемГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дал комментарий по своему будущему.

"Решение о моем будущем? Мне нужно поговорить по этому поводу с президентом. Но я думаю, что мы разделяем одну и ту же точку зрения по данному вопросу", - приводит слова 40-летнего вратаря ActuFoot.

В нынешнем сезоне Буффон пропустил 20 мячей в 23 матчах за "Ювентус".

Напомним, Маркизио считает, что Буффон продолжит свою карьеру. | soccernews.ru

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