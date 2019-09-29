Буффон высказался о своем рекорде по матчам на клубном уровне среди итальянцев

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон высказался о своем рекорде по матчам на клубном уровне среди итальянцев

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал свой рекорд по матчам на клубном уровне. Об этом сообщает Goal.

Напомним, у итальянца 903 игры в карьере. Он превзошёл достижение бывшего капитана "Милана" Паоло Мальдини, который завершил карьеру в 2009 году.

"Я очень рад достижению. Не знал, что близок к этому рекорду. Узнал о нем на предпоследнем матче. Мне сказали, что я сравнялся с Мальдини. 

Я так рад и горд, что сделал этою Счастлив, что достиг этой отметки как футболист все еще высокого уровня. 

Благодарен своим родителям и жене, но в этом также есть и моя заслуга", - сказал Буффон.

Напомним, этим летом футболист вернулся в "Ювентус" из ПСЖ.

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