Буффон высказался о возможном участии в ЧМ-2022

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон заявил, что его участие в матчах чемпионата мира 2022 года маловероятно.

"Я не претендую на место в сборной Италии на чемпионате мира в Катаре. Хотя бы потому, что не играл за сборную уже четыре года. Манчини принял верное решение. Нужно уважать его работу", - приводит слова Буффона Goal.

Напомним, что Италия в полуфинале стыковых матчей сыграет с Северной Македонией. В финале победитель встретится с победителем пары Португалия - Турция.

44-летний Буффон выступал за сборную Италии с 1997 по 2018 годы. Всего провел за национальную команду 176 матчей.

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