Буффон высказался о возвращении в "Ювентус"



Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал возвращение в туринский клуб.

"Я вернулся, так как не мог отказать "Ювентусу". Я возвращаюсь в свой дом!" - написал Буффон в Twitter.

41-летний Буффон ранее выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 годы. Всего за итальянский клуб он провел 656 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 518 голов. В составе "Ювентуса" голкипер семь раз становился чемпионом Италии, выиграл четыре Кубка Италии, а также пять Суперкубков страны.

Не пропустите: "Ювентус" хочет купить Икарди и платить 8 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru