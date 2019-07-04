Буффон высказался о возвращении в "Ювентус"

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Буффон высказался о возвращении в "Ювентус"
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал возвращение в туринский клуб.

"Я вернулся, так как не мог отказать "Ювентусу". Я возвращаюсь в свой дом!" - написал Буффон в Twitter.

41-летний Буффон ранее выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 годы. Всего за итальянский клуб он провел 656 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 518 голов. В составе "Ювентуса" голкипер семь раз становился чемпионом Италии, выиграл четыре Кубка Италии, а также пять Суперкубков страны.

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