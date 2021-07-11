Буффон высказался перед финалом Евро-2020

Теги чемпионат европыджанлуиджи буффониталия

Буффон высказался перед финалом Евро-2020Фото: инстаграм Буффона/Автор неизвестен

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон высказался перед финалом чемпионата Европы, где встретятся сборные Италии и Англии.

"Для Италии это будет трудная игра, у Англии много качественных исполнителей. Однако я не волнуюсь, потому-что считаю, что давление в основном будет оказываться на хозяев. Англия играет дома, при своих болельщиках, поэтому она может потерять в этом матче больше, чем Италия.

Очень важно забить первый мяч, многое может зависеть от первых минут матча.

Италия, думаю, победит, однако против такой защиты, как у Англии, это будет сделать сложно. Плюс на таком уровне всегда есть нервы. Тот, кто будет спокойнее, сможет выиграть турнир, я действительно так считаю.

Италия долго ждала победы на Евро. Я проиграл с ней финал в 2012-м (против Испании 0:4) и знаю об этом. Так что, надеюсь, серия неудач прервется", – сказал Буффон.

Сборная Италии сыграет против сборной Англии сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.

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