Буффон высказался перед финалом Евро-2020
Фото: инстаграм Буффона/Автор неизвестен
Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон высказался перед финалом чемпионата Европы, где встретятся сборные Италии и Англии.
"Для Италии это будет трудная игра, у Англии много качественных исполнителей. Однако я не волнуюсь, потому-что считаю, что давление в основном будет оказываться на хозяев. Англия играет дома, при своих болельщиках, поэтому она может потерять в этом матче больше, чем Италия.
Очень важно забить первый мяч, многое может зависеть от первых минут матча.
Италия, думаю, победит, однако против такой защиты, как у Англии, это будет сделать сложно. Плюс на таком уровне всегда есть нервы. Тот, кто будет спокойнее, сможет выиграть турнир, я действительно так считаю.
Италия долго ждала победы на Евро. Я проиграл с ней финал в 2012-м (против Испании 0:4) и знаю об этом. Так что, надеюсь, серия неудач прервется", – сказал Буффон.
Сборная Италии сыграет против сборной Англии сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.
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|4
|Россия
|3
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|Группа C
|М
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|1
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|3
|7
|2
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|3
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|3
|3
|4
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|2
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|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
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|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
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|3
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|3
|4
|4
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|3
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|О
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|Венгрия
|3
|5
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|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
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