Буффон высоко отозвался о Роналду
Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о партнёре по команде Криштиану Роналду.
"Роналду невероятен. Честно признаюсь, одной из причин моего возвращения в "Ювентус" была возможность играть и тренироваться с Криштиану. В этом плане каждый день для меня - это что-то новое", - цитирует 42-летнего голкипера Football Italia.
Роналду присоединился к "старой синьоре" летом 2018 года. В это же трансферное окно Буффон ушёл в ПСЖ, однако провёл там только один сезон, после чего вернулся в "Ювентус".
В текущей кампании в активе португальца 24 гола и 3 ассиста в 29 матчах. На счету итальянца 11 игр и 9 пропущенных мячей.
Не пропустите: Роналду забил во всех матчах 2020 года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15