Буффон высоко отозвался о Роналду

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о партнёре по команде Криштиану Роналду.

"Роналду невероятен. Честно признаюсь, одной из причин моего возвращения в "Ювентус" была возможность играть и тренироваться с Криштиану. В этом плане каждый день для меня - это что-то новое", - цитирует 42-летнего голкипера Football Italia.

Роналду присоединился к "старой синьоре" летом 2018 года. В это же трансферное окно Буффон ушёл в ПСЖ, однако провёл там только один сезон, после чего вернулся в "Ювентус".

В текущей кампании в активе португальца 24 гола и 3 ассиста в 29 матчах. На счету итальянца 11 игр и 9 пропущенных мячей.

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