Буффон: "Я не хочу вражды с Оливером, я даже не зол на него"
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о судье Майкле Оливере, который обслуживал игру с "Реалом" (3:1).
"Уверен, что у Оливера будет замечательная карьера в будущем. Но он слишком молод, чтобы обслуживать такую игру. Этот молодой человек оказался в слишком сложной ситуации, слишком запутанной и слишком большой, чтобы справиться с ней. Я не хочу вражды с ним, я даже не зол на него. Все закончилось там, но на самом деле в том момент я не столько почувствовал себя наказанным, сколько обманутым. Дело не в результате, а во всем вечере.
Извинения? Я не должен извиняться ни за что. Ты находишь слова, чтобы говорить - правильные или нет. Они могут показаться излишними, но это я, Джанлуиджи Буффон" - приводит слова Буффона Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|78
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|32
|60
|6
|Милан
|32
|53
|7
|Фиорентина
|32
|51
|8
|Аталанта
|32
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Торино
|32
|46
|11
|Болонья
|32
|38
|12
|Дженоа
|32
|38
|13
|Удинезе
|32
|33
|14
|Кальяри
|32
|32
|15
|Сассуоло
|32
|31
|16
|Кьево
|32
|30
|17
|СПАЛ
|32
|28
|18
|Кротоне
|32
|27
|19
|Хеллас Верона
|32
|25
|20
|Беневенто
|32
|14