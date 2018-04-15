Буффон: "Я не хочу вражды с Оливером, я даже не зол на него"

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон: "Я не хочу вражды с Оливером, я даже не зол на него"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о судье Майкле Оливере, который обслуживал игру с "Реалом" (3:1).

"Уверен, что у Оливера будет замечательная карьера в будущем. Но он слишком молод, чтобы обслуживать такую игру. Этот молодой человек оказался в слишком сложной ситуации, слишком запутанной и слишком большой, чтобы справиться с ней. Я не хочу вражды с ним, я даже не зол на него. Все закончилось там, но на самом деле в том момент я не столько почувствовал себя наказанным, сколько обманутым. Дело не в результате, а во всем вечере.

Извинения? Я не должен извиняться ни за что. Ты находишь слова, чтобы говорить - правильные или нет. Они могут показаться излишними, но это я, Джанлуиджи Буффон" - приводит слова Буффона Sky Sports.

Читайте также: Буффон: "У арбитра в груди не сердце, а мусорный бак". | http://soccernews.ru

комментарии
Оливер

Я сделал все правильно )

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 78
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 32 60
6 Милан 32 53
7 Фиорентина 32 51
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 32 48
10 Торино 32 46
11 Болонья 32 38
12 Дженоа 32 38
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 32 32
15 Сассуоло 32 31
16 Кьево 32 30
17 СПАЛ 32 28
18 Кротоне 32 27
19 Хеллас Верона 32 25
20 Беневенто 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов