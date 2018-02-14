Буффон: "Я переговорю с руководством и приму решение о своем будущем"



Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон пока не готов сказать о своем будущем.

"Перед окончанием сезона я встречусь с президентом клуба. Мы обсудим и взвесим все моменты. После этого я приму решение о своем будущем", - приводит слова Буффона Calciomercato.

Ранее сообщалось, что 40-летний Буффон может завершить карьеру этим летом.

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