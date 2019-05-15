Буффон: "Я рад тому, что клуб предложил мне новый контракт"

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Буффон: "Я рад тому, что клуб предложил мне новый контракт"

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон заявил, что парижане предложили ему новый контракт. Об этом сообщает Football Italia.

"Я рад тому, что клуб предложил мне новый контракт. Мне очень приятно. В скором времени мы встретимся, чтобы обсудить все детали и решить стоит ли продолжать сотрудничество. Я счастлив в Париже. Я нашел то, что искал", - сказал Буффон.

Итальянец перешел в ПСЖ летом 2018 года из "Ювентуса".

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