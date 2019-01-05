Буффон: "Я впервые играл против сына моего одноклубника"

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Буффон: "Я впервые играл против сына моего одноклубника"

Экс-голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, о чем подумал, увидев сына бывшего одноклубника Федерико Кьезы. Об этом он сообщает Eurosport.

Федерико - сын Энрико Кьезы. Он дебютировал в Серии А в августе 2016-го в игре с "Ювентусом".

"Когда я увидел Федерико на поле, я растерялся. Я впервые играл против сына моего бывшего партнера по команде. Я тогда подумал, что пора мне завершить карьеру", - сказал Буффон.

"Ювентус", набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу Серии А. 

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