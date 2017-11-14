Буффон завершил карьеру в сборной Италии

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Буффон завершил карьеру в сборной Италии

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил о завершении международной карьеры.

"Я покидаю сборную Италии и оставляю её молодым ребятам, которым есть что сказать - Перину и Доннарумме. У итальянского футбола, безусловно, есть будущее. Хочу обнять Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти 10 лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами всё это время, надеюсь, мы дали им что-то" - заявил Буффон.

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