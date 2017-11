Буффон завершил карьеру в сборной Италии

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил о завершении международной карьеры.

"Я покидаю сборную Италии и оставляю её молодым ребятам, которым есть что сказать - Перину и Доннарумме. У итальянского футбола, безусловно, есть будущее. Хочу обнять Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти 10 лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами всё это время, надеюсь, мы дали им что-то" - заявил Буффон.

Gigi #Buffon crying on Rai TV after the match. Terrible.



LEGEND. pic.twitter.com/LoDmKbvSZz