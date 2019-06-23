Буффона зовут в Англию

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Буффона зовут в Англию

Голкипер Джанлуиджи Буффон попал в сферу интересов "Лидса".

По сведениям Daily Mail, кроме английского клуба на 41-летнего итальянца также претендуют "Порту" и "Флуминенсе".

Напомним, что ранее Буффон ушел из ПСЖ и стал свободным агентом. С 2001 по 2018 год вратарь играл за "Ювентус", а с 1995 по 2001 - за "Парму".

Ранее ходили слухи, что в услугах Буффона также заинтересована "Аталанта".

Читайте также: Буффон в ближайшие дни решит, будет ли играть в "Порту". | http://soccernews.ru
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