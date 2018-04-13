Буффону грозит дисквалификация в Серии А и Кубке Италии

Теги джанлуиджи буффонювентусреал мадрид

Буффону грозит дисквалификация в Серии А и Кубке Италии

Вратарю туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону грозит дисквалификация в Серии А и Кубке Италии за нападки на арбитра Майкла Оливера, который обслуживал ответный четвертьфинальный матча Лиги Чемпионов против "Реала".

Как сообщает Football Italia, 40-летний страж ворот может быть наказан баном в матчах внутренних турниров, если судья сделал слишком суровый отчёт по скандальной игре. Также УЕФА может обратить внимание на эмоциональные заявления голкипера в адрес рефери после встречи.  

Не пропустите: Бывший голкипер "Ювентуса" Таккони: "На месте Буффона я бы сломал арбитру лицо". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 31 59
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 31 45
11 Болонья 31 35
12 Дженоа 31 35
13 Удинезе 31 33
14 Сассуоло 31 30
15 Кьево 31 29
16 Кальяри 31 29
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 31 27
19 Хеллас Верона 31 25
20 Беневенто 31 13
Полная таблица

топ-5 тегов