Вратарю туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону грозит дисквалификация в Серии А и Кубке Италии за нападки на арбитра Майкла Оливера, который обслуживал ответный четвертьфинальный матча Лиги Чемпионов против "Реала".

Как сообщает Football Italia, 40-летний страж ворот может быть наказан баном в матчах внутренних турниров, если судья сделал слишком суровый отчёт по скандальной игре. Также УЕФА может обратить внимание на эмоциональные заявления голкипера в адрес рефери после встречи.

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