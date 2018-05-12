Вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону грозит наказание от УЕФА.

Организация на своём официальном сайте объявила об открытии дисциплинарного дела в отношении легендарного итальянца.

40-летнего стража ворот могут наказать за удаление в ответном четвертьфиналом матче Лиги Чемпионов против "Реала" и дальнейшие оскорбления в адрес арбитра встречи Майкла Оливера.

Дело Буффона будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 31 мая.

Не пропустите: УЕФА отклонила апелляцию на дисквалификацию Симеоне. | http://soccernews.ru