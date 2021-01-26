Буффону грозит серьезное наказание за богохульство

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может быть дисквалифицирован за богохульство, сообщает Football Italia.

Буффон позволил себе кощунственную фразу при общении с партнером по команде во время матча 19-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (4:0). В Италии богохульство считается худшим видом ругани.

В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провел за "Ювентус" шесть матчей во всех турнирах и пропустил четыре мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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