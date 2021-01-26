Буффону грозит серьезное наказание за богохульство
Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может быть дисквалифицирован за богохульство, сообщает Football Italia.
Буффон позволил себе кощунственную фразу при общении с партнером по команде во время матча 19-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (4:0). В Италии богохульство считается худшим видом ругани.
В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провел за "Ювентус" шесть матчей во всех турнирах и пропустил четыре мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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