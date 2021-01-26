Буффону грозит серьезное наказание за богохульство

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффону грозит серьезное наказание за богохульство

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может быть дисквалифицирован за богохульство, сообщает Football Italia.

Буффон позволил себе кощунственную фразу при общении с партнером по команде во время матча 19-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (4:0). В Италии богохульство считается худшим видом ругани. 

В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провел за "Ювентус" шесть матчей во всех турнирах и пропустил четыре мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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