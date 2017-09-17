Буффону поступило четыре предложения
Голкиперу туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону поступило сразу четыре предложения, информирует CalcioMercato.
По сведениям источника, по окончанию текущего сезону 39-летнему вратарю готовы предоставить одну из должностей в УЕФА, Федерации футбола Италии и непосредственно в структуре "старой сеньоры". Кроме того, американский "Нью-Йорк Сити" рассчитывает, что Буффон отложит завершение своей игровой карьеры и примет их предложение.
Напомним, сегодня "Ювентус" обыграл "Сассуоло". | soccernews.ru
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|Кальяри
|4
|6
|11
|Аталанта
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|Кьево
|4
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