Буффону предложили стать министром спорта Италии

Лидер итальянской политической партии "Возрождение" Витторио Сгарби заявил, что он хочет сделать вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона министром спорта Италии.

"Если мы добьемся победы на выборах, то новым министром спорта Италии станет Буффон. Он является уравновешенным человеком, который играет за сборную и вскоре уйдет из спорта. Ему интересна политика и он заинтересовался нашим предложением. Я встречался с ним на художественной выставке в Триесте и он сказал, что окажет нам поддержку", - приводит слова Сгарби Vanity Fair.

Ранее сообщалось, что 39-летний Буффон собирается завершить карьеру после Чемпионата Мира-2018.

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