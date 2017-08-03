Бухафси: "Неймар подписал контракт с ПСЖ и хочет сыграть с "Амьеном"

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Бухафси: "Неймар подписал контракт с ПСЖ и хочет сыграть с "Амьеном"
Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси заявил, что бразильский нападающий Неймар стал игроком ПСЖ.

"Неймар теперь парижанин! Он подписал контракт на пять лет с ПСЖ! Он хочет сыграть против "Амьена"!" – написал Бухафси в своем твиттере.

Матч первого тура чемпионата Франции ПСЖ - "Амьен" состоится 5 августа.

Ранее сообщалось, что футболист будет получать в парижском клубе 30 миллионов евро в год.

Напомним, что 25-летний форвард выкупил у "Барселоны" свой контракт за 222 миллиона евро.

Не пропустите: Официально: "Барселона" подтвердила получение оплаты за Неймара. | http://soccernews.ru

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