Бухаров может вернуться в "Рубин"

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Бухаров может вернуться в "Рубин"

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе "Рубина" к нападающему "Ростова" Александру Бухарову.

"Казанцы ищут варианты, как можно усилить команду. Один из вариантов усиления атаки "Рубина" - это Александр Бухаров. Он играл в своё время в "Рубине", играл неплохо, забивал. Чтобы усилить свой потенциал в атаке, "Рубин" готов купить Бухарова" - сказал Арустамян.

В этом сезоне 32-летний Бухаров сыграл за "Ростов" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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