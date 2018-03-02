Бухаров не перейдет в "Рубин"

"Рубин" не собирается подписывать контракт с нападающим Александром Бухаровым, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, казанский клуб готов предоставить футболисту возможность восстанавливаться после операции, а также набирать форму. Летом тренерский штаб "рубиновых" может взять форвард на предсезонный сбор.

Напомним, что в данный момент 32-летний Бухаров является свободным агентом.

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