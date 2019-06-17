Форвард Александр Бухаров покинул "Рубин" и стал свободным агентом.

Напомним, что соглашение 34-летнего футболиста с клубом истекло и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Бухаров играл в "Рубине" с 2004 по 2010, а также с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 22 матча, в которых отдал одну голевую передачу.

В сезоне 2018/19 "Рубин" финишировал в РПЛ на 11-м месте.

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