Бухаров покинул "Рубин"

Теги рубиналександр бухаров

Бухаров покинул "Рубин"

Форвард Александр Бухаров покинул "Рубин" и стал свободным агентом.

Напомним, что соглашение 34-летнего футболиста с клубом истекло и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Бухаров играл в "Рубине" с 2004 по 2010, а также с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 22 матча, в которых отдал одну голевую передачу.

В сезоне 2018/19 "Рубин" финишировал в РПЛ на 11-м месте.

Читайте также: Испанец Докампо будет числиться наставником "Рубина" из-за отсутствия лицензии у Шаронова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Девять европейских обладателей дублей в сезоне 2018-19

Девять европейских обладателей дублей в сезоне 2018-19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов