Бухаров покинул "Рубин"
Форвард Александр Бухаров покинул "Рубин" и стал свободным агентом.
Напомним, что соглашение 34-летнего футболиста с клубом истекло и стороны решили не продлевать сотрудничество.
Бухаров играл в "Рубине" с 2004 по 2010, а также с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 22 матча, в которых отдал одну голевую передачу.
В сезоне 2018/19 "Рубин" финишировал в РПЛ на 11-м месте.
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|Команда
|М
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20