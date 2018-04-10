Бухаров тренируется с "Рубином"

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Бухаров тренируется с "Рубином"

Известный российский форвард Александр Бухаров тренируется с "Рубином".

Как сообщают российские СМИ, сегодня 33-летний футболист занимался в общей группе казанцев. Есть вероятность, что в скором времени с ним будет подписан контракт.

Напомним, что с февраля Бухаров является свободным агентом. Последним его клубом был "Ростов".

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