Бухаров выбыл на два-три месяца

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Бухаров выбыл на два-три месяца

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров перенёс операцию на ахилловом сухожилии, сообщает официальный сайт клуба.

Хирургическое вмешательство проходило в Италии. Сроки восстановления 32-летнего футболиста составят два-три месяца.

В этом сезоне Бухаров сыграл за "Ростов" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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