Бухаров зимой мог перейти в иранский клуб, но его трансфер сорвался из-за коронавируса

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Бухаров зимой мог перейти в иранский клуб, но его трансфер сорвался из-за коронавируса

Экс-форвард "Рубина" Александр Бухаров зимой мог стать игроком иранского клуба, однако из-за пандемии коронавируса трансфер сорвался. Об этом сообщает "Бизнес Online".

На данный момент футболист находится без команды.

По данным источника, нападающему поступило предложение от иранского клуба зимой 2020 года. Он даже слетал на просмотр, однако в феврале в стране был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, поэтому трансфер сорвался.

Последний раз 35-летний нападающий выходил на поле в официальном матче в ноябре 2017 года.

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