Букайо Сака высказался о расизме в футболе

Теги букайо сакарасизм

Букайо Сака высказался о расизме в футболеФото: инстаграм Сака/Автор неизвестен

Футболист "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака высказался о расизме в социальных сетях.

"Я несколько дней не заходил в социальные сети и проводил время с семьей, осмысливая последние недели. Этого сообщения будет мало для того, чтобы описать мою благодарность тем, кто поддерживал меня.

Для меня было честью войти в состав сборной Англии, в которой каждый подает пример другим. Все игроки там – братья навек. Я благодарен за все, что узнал от партнеров и тренерского штаба. То, что я помог команде выйти в финал впервые за 55 лет и видел на трибунах свою семью, которая многим пожертвовала ради меня, значило для меня очень много.

Не описать, насколько я разочарован результатом финала и своим ударом. Я верил, что мы выиграем матч ради вас. Прошу прощения за то, что в этом году не помог забрать трофей домой, но я обещаю: мы сделаем все ради того, чтобы это поколение познало вкус победы.

Моя реакция после матча обо всем сказала за меня. Мне было очень больно, я чувствовал, что подвел мою английскую семью. Но я обещаю, что не позволю себе сломаться из-за этой ситуации и негатива, который я получил на неделе.

Обращаясь к Instagram, Twitter, Facebook, я хочу отметить, что не желаю, чтобы другие люди, будь то взрослые или дети, получали такие же сообщения, как я, Маркус Рэшфорд или Джейдон Санчо.

Я сразу понял, какая ненависть меня будет ожидать, и очень жаль, что столь могущественные платформы принимают недостаточные меры для прекращения подобных сообщений.

Ни расизму, ни ненависти нет места ни в футболе, ни в обществе. И благодаря большинству людей, призывающих действовать, жалующихся на комментарии в полицию. Искореняя ненависть и проявляя доброту друг к другу, мы победим", – написал Сака в своем инстаграм.

Напомним, что Сака не забил решающий пенальти в финале чемпионата Европы. Сборная Англии проиграла сборной Италии в серии пенальти.

Также не пропустите: ПСЖ сделал несколько предложений Тео Эрнандесу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" потратил почти миллиард рублей на молодежный футбол за прошлый сезон

"Краснодар" потратил почти миллиард рублей на молодежный футбол за прошлый сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов