Букайо Сака высказался о расизме в футболе

Фото: инстаграм Сака/Автор неизвестен

Футболист "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака высказался о расизме в социальных сетях.

"Я несколько дней не заходил в социальные сети и проводил время с семьей, осмысливая последние недели. Этого сообщения будет мало для того, чтобы описать мою благодарность тем, кто поддерживал меня.

Для меня было честью войти в состав сборной Англии, в которой каждый подает пример другим. Все игроки там – братья навек. Я благодарен за все, что узнал от партнеров и тренерского штаба. То, что я помог команде выйти в финал впервые за 55 лет и видел на трибунах свою семью, которая многим пожертвовала ради меня, значило для меня очень много.

Не описать, насколько я разочарован результатом финала и своим ударом. Я верил, что мы выиграем матч ради вас. Прошу прощения за то, что в этом году не помог забрать трофей домой, но я обещаю: мы сделаем все ради того, чтобы это поколение познало вкус победы.

Моя реакция после матча обо всем сказала за меня. Мне было очень больно, я чувствовал, что подвел мою английскую семью. Но я обещаю, что не позволю себе сломаться из-за этой ситуации и негатива, который я получил на неделе.

Обращаясь к Instagram, Twitter, Facebook, я хочу отметить, что не желаю, чтобы другие люди, будь то взрослые или дети, получали такие же сообщения, как я, Маркус Рэшфорд или Джейдон Санчо.

Я сразу понял, какая ненависть меня будет ожидать, и очень жаль, что столь могущественные платформы принимают недостаточные меры для прекращения подобных сообщений.

Ни расизму, ни ненависти нет места ни в футболе, ни в обществе. И благодаря большинству людей, призывающих действовать, жалующихся на комментарии в полицию. Искореняя ненависть и проявляя доброту друг к другу, мы победим", – написал Сака в своем инстаграм.

Напомним, что Сака не забил решающий пенальти в финале чемпионата Европы. Сборная Англии проиграла сборной Италии в серии пенальти.

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