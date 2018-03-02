Букмекеры назвали фаворита на замену Венгера

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Букмекеры назвали фаворита на замену ВенгераВедущие букмекерские конторы назвали фаворита на замену главному тренеру лондонского "Арсенала" Арсена Венгера, информирует Express.

Так, наибольшие шансы на то, чтобы стать новым наставником "канониров", имеет их бывший игрок Тьерри Анри. Его позиции оцениваются чуть выше, нежели у Йоахима Лева (сборная Германии), Карло Анчелотти (без клуба) и Диего Симеоне ("Атлетико").

Напомним, летом "Арсенал" намерен подписать трех игроков. | soccernews.ru

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