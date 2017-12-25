Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Лемара

Ведущие букмекерские конторы мира назвали фаворита в борьбе за вингера "Монако" Тома Лемара.

Так, по мнению экспертов, наиболее вероятным развитием событий видится переход 22-летнего футболиста в стан английского "Ливерпуля". Шансы на это оцениваются как 7 к 2. Двумя другими наиболее реальными претендентами на француза называются лондонские "Челси" (4 к 1) и "Арсенал" (6 к 1).

Напомним, Хендерсон не поможет "Ливерпулю" в матче с "Суонси". | soccernews.ru