Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Лемара

Теги монакотома лемарливерпульарсенал лондончелси

Букмекеры назвали фаворита в борьбе за ЛемараВедущие букмекерские конторы мира назвали фаворита в борьбе за вингера "Монако" Тома Лемара.

Так, по мнению экспертов, наиболее вероятным развитием событий видится переход 22-летнего футболиста в стан английского "Ливерпуля". Шансы на это оцениваются как 7 к 2. Двумя другими наиболее реальными претендентами на француза называются лондонские "Челси" (4 к 1) и "Арсенал" (6 к 1).

Напомним, Хендерсон не поможет "Ливерпулю" в матче с "Суонси". | soccernews.ru

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