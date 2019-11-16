Букмекеры назвали фаворита в гонке за Алексеем Миранчуком

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Букмекеры назвали фаворита в гонке за Алексеем Миранчуком

Стало известно, у кого, по мнению букмекеров, наибольшие шансы во время зимнего трансферного окна купить полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

Главным фаворитом считается туринский "Ювентус" (1 к 4). В тройку также входят "Зенит" и "Наполи" (5 к 1).

Напомним, что рыночная стоимость 24-летнего россиянина оценивается в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл за "Локомотив" 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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