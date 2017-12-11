Букмекеры назвали фаворита в противостоянии ПСЖ и "Реала"

Ведущие букмекерские конторы мира уже определились с фаворитом в противостоянии французского ПСЖ и мадридского "Реала".

Так, сайт Unibet считает, что более высокие шансы на выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов имеют парижане. На их проход коэффициент равен 1,75. Успех же королевского клуба в этой дуэли оценивается специалистами коэффициентом 1,9.

Напомним, Эмери оценил шансы ПСЖ в противостоянии с "Реалом". | soccernews.ru