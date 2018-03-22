Букмекеры назвали главных фаворитов Чемпионата Мира в России

Букмекеры назвали главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

Так, контора Betclic оценила шансы на победу в турнире сборной Германии коэффициентом в 4,75; Бразилии - 5,00; Франции - 5,50; Испании - 7,00; Аргентины - 9,00; Бельгии - 11,00; Англии - 16,00; Португалии - 18,00.

Напомним, пять футболистов сборной России рискуют не сыграть с Бразилией. | soccernews.ru