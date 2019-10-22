Букмекеры назвали явного фаворита в борьбе за "Золотой мяч"-2019

5 Теги вирджил ван дейклионель мессикриштиану роналдузолотой мяч

Букмекеры назвали явного фаворита в борьбе за "Золотой мяч"-2019

Стало известно, кого букмекеры считают главным претендентом на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

Напомним, что журнал France Football опубликовал 30-ку финалистов в понедельник.

Согласно котировкам БК, явный фаворит - защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. Коэффициент на его победу - 1,36.

Следом за действующим победителем Лиги Чемпионов располагается капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси - 2,88.

Замыкает тройку лидеров нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду - 19,0.

Не пропустите: Впервые за 26 лет действующий обладатель "Золотого мяча" не вошёл в список финалистов в следующем году. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

Проиграй Барселона Ливерпулю 1-4 вместо 0-4, ван Дейка не было бы даже в тройке.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Безусловно, многолетно подкормленные Пересом журнашлюшки, никогда в жизни не дадут голоса за футболиста из команды главного конкурента.

Ответить
OkTawius
Димон

бляяя))) опять Перес виноват, ну вы и сектанты)))

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Если кто из Ливерпуля и претендент № 1 на "Золотую бутсу", то никак не костолом, а Мане, за которого проголосовал Месси первым номером по версии ФИФА.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

№ 2 в Ливере, (на мой взгляд) - должен быть Салах

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Барселоне"

"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 9 25
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 9 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 9 12
10 Борнмут Борнмут 9 12
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
12 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 9 10
15 Эвертон Эвертон 9 10
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
Полная таблица

топ-5 тегов