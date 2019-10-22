Букмекеры назвали явного фаворита в борьбе за "Золотой мяч"-2019

Стало известно, кого букмекеры считают главным претендентом на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

Напомним, что журнал France Football опубликовал 30-ку финалистов в понедельник.

Согласно котировкам БК, явный фаворит - защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. Коэффициент на его победу - 1,36.

Следом за действующим победителем Лиги Чемпионов располагается капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси - 2,88.

Замыкает тройку лидеров нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду - 19,0.

Не пропустите: Впервые за 26 лет действующий обладатель "Золотого мяча" не вошёл в список финалистов в следующем году. | http://soccernews.ru