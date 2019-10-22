Букмекеры назвали явного фаворита в борьбе за "Золотой мяч"-2019
Стало известно, кого букмекеры считают главным претендентом на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.
Напомним, что журнал France Football опубликовал 30-ку финалистов в понедельник.
Согласно котировкам БК, явный фаворит - защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. Коэффициент на его победу - 1,36.
Следом за действующим победителем Лиги Чемпионов располагается капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси - 2,88.
Замыкает тройку лидеров нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду - 19,0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4