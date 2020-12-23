Букмекеры оценили шансы "Локомотива" выиграть чемпионат после ухода Кикнадзе

Сегодня стало известно, что московский "Локомотив" уволил генерального директора Василия Кикнадзе. Он занимал этот пост с 2018 года.

Ему на смену приходит Владимир Леонченко. Однако букмекеры не думают, что смены персоналий помогут "Локомотиву" занять высокие места или даже побороться за медали РПЛ в текущем сезоне.

Как сообщает sport24.ru, шансы "железнодорожников" на победу в турнире призрачны. Их оценивают как 1 к 101.00.

На призовую тройку шансы заметно выше: 1 к 8.00.

Однако и вылетать команда не должна, считают букмекеры, судя по предложенному коэффициенту: 15-16 место "Локомотива" котируется за 121.00.