Букмекеры оценили шансы "Локомотива" выиграть чемпионат после ухода Кикнадзе

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Букмекеры оценили шансы "Локомотива" выиграть чемпионат после ухода КикнадзеСегодня стало известно, что московский "Локомотив" уволил генерального директора Василия Кикнадзе. Он занимал этот пост с 2018 года.

Ему на смену приходит Владимир Леонченко. Однако букмекеры не думают, что смены персоналий помогут "Локомотиву" занять высокие места или даже побороться за медали РПЛ в текущем сезоне.

Как сообщает sport24.ru, шансы "железнодорожников" на победу в турнире призрачны. Их оценивают как 1 к 101.00.

На призовую тройку шансы заметно выше: 1 к 8.00.

Однако и вылетать команда не должна, считают букмекеры, судя по предложенному коэффициенту: 15-16 место "Локомотива" котируется за 121.00.

В сезоне 2020/2021 РПЛ "Локо" занимает 8 место отставая от лидера на 13 очков.

Читайте также: Леонченко завтра будет представлен как новый генеральный директор "Локо" | http://soccernews.ru
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