Букмекеры оценили шансы увольнения Карреры с поста наставника "Спартака"

Букмекеры оценили шансы увольнения с поста главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры.

Как информирует чемпионат.com, специалисты ведущих букмекерских контор считают, что вероятность расставания итальянского специалиста с "красно-белыми" в текущем календарном году составляет 19%. То есть, выбрав это событие, можно выиграть сумму в пять раз больше ставки.

Напомним, Каррера высказался о трансферных планах "Спартака". | soccernews.ru