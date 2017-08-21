Букмекеры оценили шансы увольнения Карреры с поста наставника "Спартака"

Теги спартак москвамассимо каррера

Букмекеры оценили шансы увольнения Карреры с поста наставника "Спартака"Букмекеры оценили шансы увольнения с поста главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры.

Как информирует чемпионат.com, специалисты ведущих букмекерских контор считают, что вероятность расставания итальянского специалиста с "красно-белыми" в текущем календарном году составляет 19%. То есть, выбрав это событие, можно выиграть сумму в пять раз больше ставки.

Напомним, Каррера высказался о трансферных планах "Спартака". | soccernews.ru

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