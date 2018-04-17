Букмекеры определили главного фаворита Лиги Чемпионов

Теги реал мадридбавария мюнхенливерпульрома

Букмекеры определили главного фаворита Лиги Чемпионов

Букмекеры определили главного фаворита текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Им оказался мадридский "Реал", на победу которого в самом престижном еврокубковом турнире предлагают коэффициент 2,90.

Далее следуют "Бавария" (3,15), "Ливерпуль" (3,20) и "Рома" (9,25).

Напомним, что в полуфиналах ЛЧ "Бавария" сыграет с "Реалом", а "Ливерпуль" с "Ромой".

Не пропустите: Коллина озвучил свой вердикт по пенальти в матче "Реал" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

комментарии
эльдарХан

перес купил букмекеров чтоб они сказали что выйграет реал и теперь все судьи будут тащить реал halla madrid

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Фанат РМ

Реал победит!!

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