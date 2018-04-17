Букмекеры определили главного фаворита Лиги Чемпионов
Букмекеры определили главного фаворита текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.
Им оказался мадридский "Реал", на победу которого в самом престижном еврокубковом турнире предлагают коэффициент 2,90.
Далее следуют "Бавария" (3,15), "Ливерпуль" (3,20) и "Рома" (9,25).
Напомним, что в полуфиналах ЛЧ "Бавария" сыграет с "Реалом", а "Ливерпуль" с "Ромой".
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