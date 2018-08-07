Букмекеры определились с фаворитами нового сезона в Лиге Чемпионов
Авторитетная букмекерская компания William Hill определилась с главными фаворитами нового сезона в Лиге Чемпионов.
Так, по мнению известной конторы, десятка основных кандидатов на выигрыш турнира имеет следующий вид:
1. "Манчестер Сити" - коэффициент 6,50
2. "Ювентус" - 7,00
3. "Барселона" - 7,50
4. "Реал" - 8,00
5. "Бавария" - 8,50
6. ПСЖ - 9,00
7. "Ливерпуль" - 13,00
8-9. "Атлетико" - 15,00
8-9. "Манчестер Юнайтед" - 15,00
10. "Наполи" - 21,00
Отметим, что коэффициенты на победу в турнире московских ЦСКА и "Спартака" равняются 251,00. Шансы "Локомотива" оцениваются еще хуже - 501,00.
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