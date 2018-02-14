Букмекеры определились с фаворитами в возможной борьбе за Рэшфорда

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфордбарселонареал мадрид

Букмекеры определились с фаворитами в возможной борьбе за РэшфордаБукмекерские конторы определились с фаворитами в возможной борьбе за форварда английского "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Так, главным претендентом на 20-летнего нападающего "красных дьяволов" на сегодняшний день называется мадридский "Реал". Более скромные шансы на то, чтобы подписать перспективного футболиста, имеют каталонская "Барселона", лондонские "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси", "Манчестер Сити", мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 10 мячей и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника "Тоттенхэма". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
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