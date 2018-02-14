Букмекеры определились с фаворитами в возможной борьбе за Рэшфорда

Букмекерские конторы определились с фаворитами в возможной борьбе за форварда английского "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Так, главным претендентом на 20-летнего нападающего "красных дьяволов" на сегодняшний день называется мадридский "Реал". Более скромные шансы на то, чтобы подписать перспективного футболиста, имеют каталонская "Барселона", лондонские "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси", "Манчестер Сити", мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 10 мячей и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника "Тоттенхэма". | soccernews.ru