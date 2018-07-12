Букмекеры определились с фаворитом на замену Роналду в "Реале"

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Букмекеры определились с фаворитом на замену Роналду в "Реале"Букмекеры определились с фаворитом на замену португальскому форварду Криштиану Роналду в мадридском "Реале".

Так, согласно сведениям Football London, наибольшие шансы на то, чтобы стать альтернативой пятикратному обладателю "Золотого мяча" на "Сантьяго Бернабеу" имеет вингер лондонского "Челси" Эден Азар.

Напомним,  Перес намерен предпринять попытки подписать хавбека "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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