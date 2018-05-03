Букмекеры определились с фаворитом в Эль Класико

Теги реал мадридбарселона

Букмекеры определились с фаворитом в Эль КласикоВедущие букмекерские конторы мира определились с фаворитом в предстоящем Эль Класико.

Так, победа каталонской "Барселоной" оценивается компаниями Bet365, Betfair и Willian Hill коэффициентом 1,7. На выигрыше мадридского "Реала" можно заработать с каждого поставленного евро от 4-х до 4,5 евро. Примерно в это же диапазоне оценивается и ничья в игре "сине-гранатовых" и "сливочных".

Напомним, "Реал" начал подготовку к Эль Класико без трех основных игроков. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
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