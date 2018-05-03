Букмекеры определились с фаворитом в Эль Класико

Ведущие букмекерские конторы мира определились с фаворитом в предстоящем Эль Класико.

Так, победа каталонской "Барселоной" оценивается компаниями Bet365, Betfair и Willian Hill коэффициентом 1,7. На выигрыше мадридского "Реала" можно заработать с каждого поставленного евро от 4-х до 4,5 евро. Примерно в это же диапазоне оценивается и ничья в игре "сине-гранатовых" и "сливочных".