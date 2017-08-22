Букмекеры определились с фаворитом в гонке бомбардиров РФПЛ

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Букмекеры определились с фаворитом в гонке бомбардиров РФПЛВедущие букмекерские конторы определились с фаворитом в гонке бомбардиров российской Премьер-Лиги, информирует sports.ru.

Так, по мнению специалистов, наилучшие шансы завершить текущий чемпионат лидером по количеству забитых мячей имеет форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин - коэффициент на его победу составляет 3.0. Главным его конкурентом считается нападающий московского "Спартака" Квинси Промес (коэффициент - 4.0). Далее расположились: Себастьян Дриусси ("Зенит"), И ("Краснодар") и Кирилл Панченко ("Динамо") - вероятность их выигрыша бомбардирской гонки оценивается коэффициентом в 10.0; и Луис Адриано ("Спартак") - триумф бразильца оценен коэффициентом в 15.0.

Напомним, Бубнов высказался о бомбардирских перспективах Кокорина. | soccernews.ru

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