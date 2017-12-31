Букмекеры прекратили принимать ставки на возможный переход Коутиньо в "Барсу"

Букмекерские конторы прекратили принимать ставки на возможный переход полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону", информирует Express.

Так, работник популярного в Британии ставочного агентства Coral Джон Хилл объяснил это решение так: "Похоже, что "Барселона" просто ждет, пока чернила не высохнут на подписанном контракте, прежде чем объявить о своей по подписанию Коутиньо. Мы зафиксировали шквал ставок прошлой ночью с угрожающей скоростью, которая заставила нас убрать данную позицию".

Напомним, стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Коутиньо. | soccernews.ru