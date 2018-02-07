Букмекеры считают, что следующим клубом Иско и Бэйла станет "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтедискогарет бэйл

Букмекеры считают, что следующим клубом Иско и Бэйла станет "Манчестер Юнайтед"Букмекерские конторы высоко оценивают шансы на то, что Гарет Бэйл и Иско следующим летом покинут мадридский "Реал", информирует Express.

При этом главными претендентами на валлийца и испанца называется английский "Манчестер Юнайтед". Так, шансы на то, что первый по окончанию текущего сезона перейдет в стан "красных дьяволов" оцениваются 2 к 1, а второй - 3 к 1.

Напомним, Перес готов включить Иско в возможную сделку по Неймару. | soccernews.ru

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