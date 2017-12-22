Букмекеры высоко оценили шансы на переезд в январе Серхи Роберто в АПЛ

Букмекеры высоко оценили шансы на переезд в зимнее трансферное окно полузащитника каталонской "Барселоны" Серхи Роберто в английскую Премьер-Лигу.

Так, главными претендентами на 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" называются "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Шансы на то, что испанец переберется в стан "красных дьяволов" оцениваются как 3 к 1, а на то, что он станет игроком мерсисайдского клуба - как 4 к 1.

Напомним, Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Барселоны". | soccernews.ru