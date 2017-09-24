Булатов: "Матч против "Анжи" - это уровень "Спартака"

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Булатов: "Матч против "Анжи" - это уровень "Спартака"Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Валерий Булатов дал оценку игре московского "Спартака" в матче против махачкалинского "Анжи".

"С "Анжи" и настрой, и "физика" были, но все, видимо, упирается в несыгранность и отсутствие исполнителей на поле. Наверное, пока это уровень "Спартака", и требовать чего-то сверхъестественного от футболистов я бы не стал - они сыграли как могли, старались. Футбол - командный вид спорта, без сыгранности и исполнителей тяжело добиваться результата, так что итог - закономерен.

А "Анжи" стоит отдать должное, команда провела вчера хорошую игру. Наверное, надо болельщикам убрать завышенные ожидания и понять, что на сегодняшний день это плюс-минус уровень "Спартака", - цитирует 45-летнего специалиста Р-Спорт.

Напомним, вчера "Спартак" и "Анжи" сыграли вничью. | soccernews.ru

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