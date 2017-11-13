Булатов: "На Чемпионате Мира сборная России не будет конкурентоспособной, это уже точно"

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Булатов: "На Чемпионате Мира сборная России не будет конкурентоспособной, это уже точно"Известный в прошлом футболист Виктор Булатов критически оценивает шансы сборной России на успешное выступление на домашнем Чемпионате Мира 2018-го года.

"С декабря 2010-го года Россия готовилась к домашнему Чемпионату Мира только лишь в организационном плане, а в плане развития футбола ничего не делалось и до сих пор не делается. То, что на Мундиале у нас не будет конкурентоспособной сборной, это уже точно. Нет предпосылок и к тому, что она станет таковой в ближайшие пять-шесть лет", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Билялетдинов более позитивно оценил перспективы сборной на ЧМ. | soccernews.ru

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