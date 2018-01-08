Булатов оценил шансы "Локомотива" и "Спартака" на чемпионство
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Виктор Булатов оценил шансы московских "Локомотива" и "Спартака" на чемпионство в Премьер-Лиге.
"Наиболее реальный претендент в борьбе с "Локомотивом" - именно "Спартак". Но пока что предпочтение я отдаю "Локо". А у "Спартака" нет стабильной игры. Все строится на мотивации и физической готовности. Когда кондиции не в порядке, "Спартак" выглядит неважно и оступается. Хотя надеюсь, конечно, что в последних десяти турах "Спартак" совершит чудо", - цитирует бывшего футболиста СЭ.
Напомним, Кафельников дал совет "Спартаку". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги 18 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Шанс для глубокого резерва: в ответном матче Кубка Испании "Атлетико" принимает "Льейду"
-
Полуфинал Кубка Лиги: "Манчестер Сити" против главной сенсации турнира "Бристоля"
-
Новая роль "волшебника": О трансфере Коутиньо в "Барселону"
-
Официально: Коутиньо подписал контракт с "Барселоной"
Лента новостей
-
"Ливерпуль" интересуется вингером ПСЖ
-
Манчини прояснил будущее Кришито
-
Де Хеа намерен вернуться в Мадрид
-
Клопп может покинуть "Ливерпуль"
-
"Реал" вышел на контакт с окружением Азара
-
"Барселона" согласовала условия своего второго зимнего подписания
-
Селюк: "Для Каборе выступать в России - кайф"
-
"Реал" отказался от приобретения Аррисабалаги
-
Представитель Махреза: "Контакта с "Ливерпулем" не было"
-
"Барселона" готова перебить предложение "Манчестер Юнайтед" Гризманну
-
Селихов: "Не отпущу Зе Луиша в "Брайтон"
-
Побороться за Асенсио следующим летом будут готовы два европейских гранда
-
Туран может остаться в "Барселоне" еще на полсезона
-
Матчи против ПСЖ могут стать решающими для будущего Роналду в "Реале"
-
Манчини: "Интеру" пока не удается достичь уровня "Ювентуса" и "Наполи"
-
"Монако" назвал цену на Лемара
-
Пеле поздравил Коутиньо с переходом в "Барселону"
-
Зимой "Барселону" могут покинуть пять футболистов
-
Селюк: "Локомотив" только выиграет от ухода Эдера в "Лилль"
-
"Перестройка" от Переса: летом "Реал" могут покинуть пять игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12