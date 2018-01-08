Булатов оценил шансы "Локомотива" и "Спартака" на чемпионство

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Виктор Булатов оценил шансы московских "Локомотива" и "Спартака" на чемпионство в Премьер-Лиге.

"Наиболее реальный претендент в борьбе с "Локомотивом" - именно "Спартак". Но пока что предпочтение я отдаю "Локо". А у "Спартака" нет стабильной игры. Все строится на мотивации и физической готовности. Когда кондиции не в порядке, "Спартак" выглядит неважно и оступается. Хотя надеюсь, конечно, что в последних десяти турах "Спартак" совершит чудо", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Кафельников дал совет "Спартаку". | soccernews.ru