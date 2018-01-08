Булатов: "Промеса можно продавать уже сейчас"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Виктор Булатов высказался о возможной продаже московским "Спартаком" своего вингера Квинси Промеса.

"Если поступит хорошее предложение, то Промеса можно продать уже сейчас. Тем более, в Лиге Чемпионов "Спартак" уже не играет. Все зависит от суммы, которую предлагают за Квинси. Если она устроит "Спартак", тянуть до лета смысла, мне кажется, нет", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Кутепов считает, что "Спартак" способен догнать "Локомотив". | soccernews.ru